La Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la multa de 120.005 euros a la empresa Sureste Seguridad por complicar una inspección de trabajo. Enviaba documentos en un formato que no era el adecuado, sin ordenar y a destiempo, lo que supuso un considerable retraso. La sanción fue interpuesta por el secretario de Estado de Empleo y Economía Social pero al no estar conforme con ella, la letrada de la empresa demandó al Ministerio de Trabajo ante la Audiencia Nacional para solicitar su anulación.