La Audiencia de Barcelona detiene la investigación del patrimonio de Alay ordenada por el juez del caso Vólkhov (cat)

La fiscalía consideraba que la inclusión de Alay es ilegal porque es "prospectiva, odiosa, basada en prejuicios, de clara intencionalidad política". La audiencia no admite esta definición, pero sí entiende que no hay suficientes elementos indiciarios que justifiquen abrir una nueva línea de investigación sobre Alay. "La resolución exigía un plus de motivación para garantizar el derecho de defensa del investigado, explicar las razones y la conexión de esta nueva línea de investigación", dice el escrito de la audiencia.