Atención parcial en O Valadouro (Gal)

Publicado hace 1 hora por filemon314 a elprogreso.es

El Sergas dice que cubre ausencias y vacaciones con sustituciones y ampliaciones de jornada. Según la central sindical, este miércoles no había ningún médico en O Valadouro y este jueves, viernes, lunes 27 y martes 28 no habrá uno de ocho a nueve ni de uno a tres, el día 29 sí habrá uno de once a tres y él 30, de doce a tres. Añade que ante estas ausencias, “las urgencias se desviarán principalmente al centro de salud de Foz, y también a Alfoz, aumentando la carga asistencial de sus profesionales”.