Todos los vecinos que hablaron con este periódico han subrayado que el agresor es una persona "muy conflictiva", que ya ha estado en la cárcel y que ha protagonizado varias agresiones; por ejemplo, a su madre. De hecho, el de este sábado no ha sido el primer ataque de M. A. S. F. a J. A. C. S. Hace unas semanas, también lo amenazó con la misma motosierra. "No se entiende que una persona así esté en la calle. Alguien debería explicar por qué estaba suelto" después de todas las agresiones que ha protagonizado, ha manifestado un vecino de Peñamell