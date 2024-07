Publicado hace 16 minutos por HeilHynkel a autonomosyemprendedor.es

Esta semana se ha publicado una resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), dependiente del Consejo de Europa, que concluye que la indemnización por despido improcedente en España “no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores despedidos injustificadamente, y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores.” Ante el dictamen, fuentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) recordaron que éste no es vinculante, y que el CEDS no es un órgano judicial. ..