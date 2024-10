Publicado hace 28 minutos por blodhemn a elpais.com

La semana reducida y el horario flexible han mejorado la motivación y productividad de los empleados de una compañía gallega de formación tecnológica. 4 empleados participan en este reportaje para compartir su experiencia bajo este inusual modelo laboral. El relato de cada uno es personal y no coincide exactamente con el de los otros 60 empleados, ni es extrapolable a todos los compañeros de 4 días. Sin embargo, los 4 coinciden en dos aspectos: los lunes ya no les da pereza empezar la semana y el estrés no desaparece por trabajar un día menos.