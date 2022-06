Así se enseña a odiar a los conquistadores españoles en un colegio de EE.UU: las fotografías de la vergüenza

Publicado hace 21 minutos por Ariesun24 a abc.es

El colegio católico St Rose Of Lima, en Miami Shores, incluye entre sus actividades dirigidas para niños de primaria empapelar la clase con imágenes de busca y captura contra los «criminales» conquistadores. Fernando Sánchez es un fotógrafo español afincado en Miami que hace pocos meses alquiló un fin de semana el aula vacía de un colegio privado para realizar una sesión fotográfica con fines publicitarios. No conocía de nada este colegio católico, St Rose Of Lima, en Miami Shores, pero sí los rostros con los que estaba empapelada toda la clase