Así es una cita en 'First Dates' desde dentro: "Todo estaba preparado"

Entras en un plató sin ventanas, en el que no se ve nada del mundo exterior. No sabes qué hora es y tampoco tienes reloj para saberlo porque te lo quitan. Solo ves gente que no conoces de nada pasando ante ti.Te maquillan, te colocan un micrófono, preguntan un par de cosas y antes de salir a grabar explican a la actriz el personaje que tiene:"Patricia, recuerda que eres una chica independiente. Has tenido un viaje muy importante hace poco, tus puntos fuertes son estos, tus aficiones estás...". Hay que ceñirse a un guión y pagan 70€ a la salida.