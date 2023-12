Publicado hace 11 minutos por anibaltww a elobservador.com.uy

A tan solo una semana de dejar el poder en Argentina, el presidente saliente Alberto Fernández podría tener como próximo desafío político ser asesor del presidente Pedro Sánchez. “Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos pero no saben adonde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos ha