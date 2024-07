Publicado hace 18 minutos por PapoFrito a lavanguardia.com

Padín es el narco arrepentido más decisivo de la historia judicial española. Si su vida era difícil cuando comenzó como correo de los Charlines, se convirtió en un infierno tras reventarlo todo. “Al menos sigo vivo, no como Manuel Baúlo, del clan Os Caneos. Y eso porque no entré en el juego con el que me presionaron el juez Baltasar Garzón y el fiscal Javier Zaragoza. (...) Hubiese vivido bien un tiempo pero hoy estaría muerto”. Por su condición de testigo protegido no puede trabajar y sobrevive con 500€ al mes y un hijo discapacitado a cargo.