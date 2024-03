Publicado hace 54 minutos por Meneador_Compulsivo a clarin.com

Por primera vez en cuatro años la Seguridad Social reveló cuánto cobra Cristina Kirchner por sus 2 jubilaciones de privilegio. Kirchner recibe 8.107.506,01 por su pensión no contributiva como expresidenta y 6.441.330 por la de su ex esposo Néstor Kirchner. Es decir,el equivalente a 142 pensiones mínimas. La ex titular de la Seguridad Social y referente de La Cámpora,Fernanda Raverta,se había negado a dar esa información. Las pensiones le fueron otorgadas en tiempo récord por la entonces ministra de Desarrollo Social y su cuñada Alicia Kirchner