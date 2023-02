Los árbitros de la era Negreira: "Te podía venir bien contratar al hijo del vicepresidente"

Publicado hace 2 horas por Ariesun24 a elmundo.es

Año 2008. Concentración anual de árbitros en Santander. Se presenta a dar una charla un tal Javi Enríquez. "Empezaba eso del coaching", recuerda el ex colegiado Pérez Burrull. Pero el tal Javi no era árbitro, y empezó a hablarle sobre cómo debían gestionar los errores en un partido. Pérez Burrull y Medina Cantalejo se salen. "A ver, que yo no dudo de sus capacidades, pero tenía la sensación de que nos estaba vendiendo la moto", recuerda Burrull, quien arbitró sus 13 temporadas en Primera con Negreira en el Comité.