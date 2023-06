Publicado hace 43 minutos por escuzaillo a electomania.es

AraMÉS -MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera- y Sumar han llegado durante la mañana de este jueves a un preacuerdo para concurrir juntas a las próximas elecciones generales del 23 de julio y, así, “crear un gran bloque de izquierdas en clave confederal”.