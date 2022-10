Apple se rendirá al USB-C en el iPhone. La idea no le hace mucha gracia

Publicado hace 59 minutos por ChesterCopperpot a xataka.com

El 4 de octubre la UE aprobaba el cargador único universal, adoptando el USB-C como estándar. El gran cambio a nivel industria recaía sobre Apple, que debería renunciar a su puerto Lightning tras esta normativa. No ha sido necesario esperar demasiado. Apple ha confirmado que sus iPhone tendrán que adaptarse al puerto tipo C pero, pese a adaptar este estándar tanto en iPad como en Mac, implementarlo en su producto estrella es una decisión con la que no parecen estar demasiado satisfechos.