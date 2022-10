Apple, a la deriva: cuando el iPhone14 pasa de posible salvador a mayor problema

Publicado hace 21 minutos por JonRocket a inversion.es

El iPhone 14 no se ha convertido en el elemento salvador de Apple, al menos por ahora. La que es la empresa tecnológica más valiosa del mundo no logra izar las velas alcistas en el mercado de valores en lo que va de año. La compañía se ha visto sumergida en un mar de problemas, los cuales han lastrado a su cotización en el Nasdaq 100 a la tendencia bajista. Pese a que Apple mantiene su estatus en el mercado, siendo la principal marca de electrónica a nivel global, la firma no logra impulsar su acción en lo que va de año.