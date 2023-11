Publicado hace 28 minutos por Bicholuz a servimedia.es

La aplicación Where You At (WYA), lanzada en Reino Unido y que será presentada en España en el marco del noveno Congreso Internacional de Ocio Nocturno, que se celebra los días 27 y 28 de noviembre en Barcelona, ayudará a prevenir agresiones sexuales y “problemas” de seguridad en el ocio nocturno y permitirá a los usuarios de estos locales comunicarse con sus amigos y compartir su localización, así como establecer una comunicación “directa” con el propio local.