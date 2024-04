Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a expose-news.com

El galardonado periodista Alex Newman, autor del popular libro "Deep State" y del nuevo libro más vendido llamado "Indoctrinating Our Children to Death", dice que la búsqueda de la ONU por el control tiránico total de tu vida está llegando antes de lo que podrías imaginar. Newman explica: "La historia más importante aquí a la que la gente no está prestando atención es que la ONU se está uniendo” Si cree que el programa de “despoblación” o asesinato del Estado profundo es algún tipo de teoría o mito de la conspiración, piénselo de nuevo.