Publicado hace 1 hora por Dragstat a elcorreogallego.es

La consecuencia es que los jóvenes no logran encontrar una vivienda en alquiler. Por ello, "no tienen hijos". "Lo primero que hacíamos en mi época era comprar un piso y después tener hijos... sin una vivienda (en propiedad) es imposible que la gente lo haga". En una conversación reciente con el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, este achacó el problema de la vivienda en la capital a la presencia de miles de VUT ilegales. "El problema no es que haya pisos turísticos ilegales, es que Madrid necesita 200.0000 pisos para la gente joven".