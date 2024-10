Publicado hace 56 minutos por Vlemix a blogs.deia.eus

No deja de ser curioso. Dos bizkainos secuestrados por el régimen de Maduro y todavía no he visto ninguna cartelada, ninguna pintada, ninguna manifestación, ninguna información exhaustiva, ningún grupo de apoyo, como si se tratara de algo normal. No lo fue que un periodista que trabajaba para Gara, fuera detenido y encarcelado en Polonia y que Putin lo canjeara y recibiera en Moscú. El “Pablo Askatu” lo teníamos hasta en la sopa. Nada nuevo en la IA con su curiosa manera de valorar los hechos y su curiosa vara de medir.