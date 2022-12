Publicado hace 1 hora por gracias444 a elplural.com

Fue un valor en alza en la política andaluza pero no supo preservar las virtudes que lo habían catapultado al podio de líderes autonómicos mejor valorados. El hundimiento electoral de Cs en Andalucía no fue al cien por cien culpa de Juan Marín, pero no cabe desdeñar su tasa de responsabilidad en la debacle. La autoría principal del desastre sigue correspondiendo a Albert Rivera, que fue capaz de crear de la nada un pequeño imperio político pero también de sentar las bases de su destrucción.