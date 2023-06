Publicado hace 40 minutos por Elnuberu a elcomercio.es

«El acusado, constándole que ella no aceptaba comunicarse con él (el silencio que le impuso la mujer bloqueándole en el móvil no podía ser más elocuente) la sometió a un asfixiante y pertinaz hostigamiento, en un denonado intento de sobreponerse a su decisión de no retomar la relación, mostrándose el acusado ciertamente versátil en ese proceder», recoge el fallo judicial.