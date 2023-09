Los AMX-10RC franceses demasiado débiles para ataques frontales en Ucrania

Publicado hace 10 minutos por minossabe a galaxiamilitar.es

“Las armas son buenas, los dispositivos de observación son muy buenos”, dijo el mayor sobre los AMX-10RC. “Pero desafortunadamente, tienen blindaje delgado y no es práctico usarlos en la primera línea (de ataque)”. El AMX es un tirador sólido y el ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, describió los vehículos como “rifles de francotirador… sobre ruedas rápidas”, pero no pueden ser usados para romper líneas de frente concentradas, por lo que los ucranianos los están usando como artillería móvil y no como unidad de reconocimiento adelantada.