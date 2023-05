Amnistía Internacional denuncia un aumento de los ejecutados tras ser condenados a pena de muerte: Irán y Arabia Saudí, a la cabeza

Publicado hace 14 minutos por blodhemn a 20minutos.es

La pena de muerte no remite. Antes al contrario, las ejecuciones alcanzaron en 2022 su máximo desde 2017. Lo denuncia el último informe anual de Amnistía Internacional, que señala un aumento del 53% respecto de 2021. Eso es lo que se sabe, porque el documento no incluye (por no verificadas) los miles que se cree se llevaron a cabo en China, Corea del Norte y Vietnam. Este aumento de las ejecuciones fue encabezado por países de Oriente Medio y el norte de África, donde las cifras documentadas pasaron de 520 en 2021 a 825 en 2022.