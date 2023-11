Publicado hace 1 hora por fperearuz a blogs.publico.es

Este señor hizo pública en Twitter su opinión sobre mí. La opinión de Óscar Puente era, si no recuerdo mal, "esta tía es una imbécil" (...) Puede que pusiera "esta mujer es idiota". Seguro que el exalcalde y hoy ministro puede recuperar esa delicada flor. Si no él, quizás la recuerdan en el PSOE, a quienes me quejé, ya que estaba insultándome en el ejercicio de mis funciones como periodista. Llámame loca, pero me pareció que no eran maneras para un alcalde. Lo cierto es que mal no le ha ido...