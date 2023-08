Alon Chen, neurobiólogo: «Un 40 % de la gente va a atravesar un episodio depresivo en algún momento de su vida»

Publicado hace 28 minutos por Elnuberu a lavozdegalicia.es

Un 40 % de la gente va a atravesar un episodio depresivo en algún momento de su vida. Muchas de esas personas saldrán de él sin tomar medicación ni hacer tratamiento alguno, pero siempre habrá otros que necesiten una solución más potente porque se quieren morir. No es que la gente sea más sensible que antes, pero sí que hay más casos y quizás el gran problema es que no tenemos buenas soluciones. La medicación solo funciona en una parte de los pacientes. Generalmente, un primer tratamiento funciona en un 50 % de los casos.