¿Qué es la alianza de inteligencia Five Eyes?

Five Eyes (‘Cinco Ojos’ en inglés), también abreviada FVEY, es una alianza formada por cinco países cuyo principal objetivo es la cooperación en el ámbito de la inteligencia. Está integrada por las principales potencias angloparlantes: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, países que comparten entre sí la información sensible que recopilan y que se han comprometido a no espiarse entre ellos.