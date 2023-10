Publicado hace 6 minutos por gertrudis a martacibelina.com

¿Por qué Letizia estaba tan tensa? ¿Acaso porque el Presidente ha vuelto a montar el campamento como en ocasiones anteriores, como el incendio extremeño? ¿Por qué Juan Carlos no ha podido dormir ni una noche en su casa? ¿ Por qué no ha ido la ministra MOntero al acto de imposición del Collar de la Orden de Carlos III cuando su marido Pablo Iglesias, no rechazó la condecoracíón de esta misma orden.