Algo parecido a vacaciones (Roger Senserrich)

Publicado hace 1 hora por ccguy a 4freedoms.substack.com

El semi parón veraniegoLlevo dieciséis años trabajando en Estados Unidos. Creo que nunca he acabado un año tomando todos los días de vacaciones que tenía.El verano en Estados Unidos es un poco territorio de nadie. Al contrario que sucede en Europa, el país no cierra en agosto. Aquí no hay eso de cuatro semanas de vacaciones por ley para todo el mundo, así que cada uno se toma tiempo libre cuando buenamente puede. Quienes sí paran en verano son los colegios. Aunque cada estado (y cada distrito escolar) tiene un calendario (...)