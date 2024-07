Algo huele a podrido en la Isla de la Cartuja de Sevilla

Publicado hace 3 horas por senfet a diariodesevilla.es

La Cartuja no era un sitio concebido para bares y hoteles a la terminación de la Exposición Universal de 1992. Ni mucho menos. Ni siquiera para oficinas. No, no, no. La isla estaba concebida para el estudio de tecnologías de vanguardia, aquello de lo que hasta se hicieron chistes en una ciudad con hondo sentido del humor. ¿Recuerdan lo del acelerador de partículas? Se decía en tiempos no sin guasa que el acelerador disparaba el crecimiento de los... jaramagos. Humor aparte, el Plan General de Ordenación Urbana [...]