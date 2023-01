Alfonso Guerra: "Alguien tendrá que pagar por la incompetencia de la ley del 'sólo sí es sí'"

Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a diariodecadiz.es

Alfonso Guerra ha dicho que "es preciso rectificar" la ley del 'sólo sí es sí' "inmediatamente" y que "alguien tendrá que pagar por esta muestra de incompetencia total que puede acarrear muchos males"."Si tuviéramos la desgracia de que uno de estos liberados volviera a delinquir sería espantoso"."Cuando se entrega la redacción de una ley a personas que no tienen competencia para hacerlo, lo normal es que suceda lo que está sucediendo". "Que no haya habido en el equipo redactor de la Ley un gesto de dimisión colectiva, me parece un poco extraño"