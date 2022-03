Publicado hace 10 minutos por MIrahigos a elconfidencial.com

Un portavoz del Gobierno alemán afirmó este miércoles que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha informado al canciller alemán, Olaf Scholz, de que los países europeos podrán seguir pagando el suministro de gas ruso en euros. Putin "subrayó en la conversación que para los socios de contrato europeos no cambiará nada", anunció esta tarde Hebestreit. "Los pagos seguirán realizándose en euros y serán transferidos como de costumbre al banco de Gazprom, que no se ve afectado por las sanciones," agregó y explicó que la entidad los convertirá a co