Alejandra Jacinto: "Ayuso no puede hablar de Madrid porque lo tiene todo incendiado"

Publicado hace 1 hora por Harkon a eldiario.es

Ayuso no puede hablar de Madrid. Lleva dos años sin hablar de Madrid y confrontando permanentemente con el Gobierno de coalición, con las medidas que conseguimos aplicar desde el Gobierno, incluso aunque eso perjudique a los madrileños. El mejor ejemplo es la ley de vivienda. No la quiere aplicar, aunque eso nos venga mejor a los madrileños y madrileñas. Lleva varios días hablando de ETA porque no puede hablar de Madrid, porque tiene Madrid incendiado.