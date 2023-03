La alcaldesa de Sabadell destituye a un teniente de alcalde por amenazas y le denuncia ante la Fiscalía

Publicado hace 1 hora por senfet a elpais.com

La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha destituido este lunes al teniente de alcalde Jesús Rodríguez por amenazas y coacción tras saber que no formará parte de la candidatura socialista para las próximas elecciones. La primera edil le comunicó que no contaba con él el pasado día 16 y este lunes el concejal habría amenazado a la alcaldesa con presentar denuncias falsas contra ella, así como contra otros miembros de la corporación y funcionarios, si no reconsideraba su continuidad, según fuentes del Ayuntamiento y del PSC.