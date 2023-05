La alcaldesa de Marbella se enroca con otro escrito para no dar cuentas al Senado de su patrimonio: "Es un linchamiento"

Publicado hace 1 hora por Rivethead a eldiario.es

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, no comparecerá ante la Comisión de Incompatibilidades del Senado para explicar su millonario incremento patrimonial y por qué no lo reflejó en su declaración de bienes hasta que fue desvelado por elDiario.es. En un nuevo escrito dirigido a la presidenta de la comisión, Muñoz reitera las explicaciones que ofreció en otro documento remitido a la Cámara Alta hace un mes y que no satisficieron a los portavoces de los grupos, que apoyaron la decisión del PSOE de pedir la comparecencia de la también senadora..