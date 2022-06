El alcalde de Dalías (Almería) abandona el Ayuntamiento

Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a noticiasdealmeria.com

El alcalde de Dalías, el socialista Francisco Giménez, presentó en la noche del jueves de modo telemático en el Registro del Ayuntamiento, su renuncia al cargo y al acta de concejal, y lo hace justo antes del pleno que se celebrará esta noche a petición del Partido Popular ante la situación en la que había ido quedando la Corporación. El rumor estaba en Dalías desde primera hora, pero no era la primera vez que el alcalde escribía su renuncia pero al final no la hacía efectiva, por lo que hasta que no ha aparecido con el sello correspondiente...