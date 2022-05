Publicado hace 13 minutos por SeanLiam a libremercado.com

Así que, la Junta (PSOE) está por la labor y el Gobierno nacional (PSOE) también, pero Salaya (PSOE) "ganó las elecciones con un 'no' a la mina", señala Jiménez. "Nos llama la atención que todos están a favor menos el alcalde, que no se quiere sentar con nosotros a escuchar el nuevo proyecto", lamenta Jiménez. "Es un poco un 'no porque no'. Parece que no quiere que se lo contemos, porque lo mismo le convencemos y a ver qué hace después".