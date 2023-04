El alcalde de Baltimore pide un "toque de queda juvenil" tras el tiroteo contra dos adolescentes [ENG]

Publicado hace 1 hora por Expat_Guinea_Ecuatorial a apnews.com

"Quiero que todo el mundo me oiga y me escuche claramente", dijo Scott. "Estamos volviendo a los viejos tiempos. Impondremos un toque de queda para los jóvenes a medida que nos adentremos en los últimos meses de primavera y verano." Scott ha visto a niños pequeños fuera de sus casas por la noche con demasiada frecuencia, dijo. "No se trata sólo de asegurarnos de que los estamos sacando de la calle, sino de asegurarnos de que los estamos apoyando y averiguando qué les pasa a ellos y a sus familias", dijo Scott.