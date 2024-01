Publicado hace 54 minutos por turuleto a elmundo.es

El Supremo condenó injustamente y sin pruebas de ningún tipo, incluso con la declaración en contra del superior de la policía al mando. Pero no olvidemos que quien me retiró el escaño injustamente no fue el Supremo. Esa decisión y responsabilidad es del PSOE y el brazo ejecutor fue Batet. Quien sale beneficiado es el PSOE, con el silencio cómplice y el pasar página muy rápido de mucha gente.