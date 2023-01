Albert Rivera, ausente en el mensaje de Año Nuevo de Malú

Publicado hace 14 minutos por Vrygtyp a elplural.com

El mensaje de la cantante ha estado repleto de reflexiones sobre 2022, sobre la vida, el amor, el trabajo y la familia. Sin embargo, ha llamado la atención justo lo que no ha mencionado: Albert Rivera, quien no aparece mencionado en su texto. A pesar de que la pareja no ha confirmado ni desmentido su separación –debido a que siempre se han mostrado muy reservados con su vida privada de cara al público-, desde este verano ya se hablaba de una ruptura y, por este motivo, el mensaje de Malú hace más evidente que estos rumores sean reales.