Publicado hace 1 hora por Grahml a lasexta.com

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, rechaza ir más allá y retirar a la embajadora española, como sí hizo en el caso de Argentina y le pide Sumar, su socio en el Gobierno de coalición. "No me planteo la retirada ni ruptura de relaciones diplomáticas", confirma en Al Rojo Vivo. "Puedo entender que haya momentos de indignación en los que uno solicita medidas, pero sinceramente no creo que esa medida ayude a traer la paz ni que las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia sean aplicadas", argumenta el titular de Exteriores.