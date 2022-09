Ahorro de energía y otras ventajas de las ciudades a oscuras

Publicado hace 38 minutos por tiopio a dw.com

Las ciudades alemanas se iluminan menos. Eso no solo ahorra electricidad y dinero, sino que podría tener también efectos positivos para la salud, el clima y la biodiversidad. La ONG International Dark Sky Association calcula que cerca de un tercio de la iluminación nocturna en Estados Unidos no tiene utilidad alguna. Ya antes de la crisis energética, habría sido posible ahorrar allí 3.000 millones de dólares al año. No disponemos de cifras con respecto a Alemania. Pero, dado que los combustibles fósiles siguen siendo la principal fuente de…