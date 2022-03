Ahora que tenemos más servicios de música en streaming que nunca, las ventas de CDs están subiendo por primera vez en casi 20 años

Por primera vez desde el lejano año 2004, las ventas de CDs han crecido en Estados Unidos. En España esta misma tendencia inició en 2019, cuando el mercado físico creció un considerable 7,2%, justamente gracias al CD y también a los vinilos. Desde entonces ambos formatos no han parado de crecer. Y no es que un formato crece a favor de otro, es que la industria musical está creciendo como hace dos décadas. El streaming de pago sigue siendo rey en ingresos, pero las ventas combinadas de CDs y vinilos están representando subidas que no se veían d