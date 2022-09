Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a cbc.ca

Victoria registró una temperatura media de 18,6 C, el agosto más caluroso desde que comenzaron a mantenerse los registros en 1941. La media normal es de 16,8 C. Kelowna también vio su agosto más caluroso desde que los registros comenzaron a mantenerse allí en 1949, con una media de 23,6 C, casi tres grados por encima de su media normal de 20,6 C.