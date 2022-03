Afganistán, un nuevo fracaso de los servicios de inteligencia españoles

No se enteraron y, peor aún, no lo previeron. Los servicios de inteligencia, nacional y militar, no fueron capaces de prever la caída de Afganistán ni tampoco contaban con planes de contingencia o evacuación. Y si éstos existían, resulta inexplicable que España haya sido de los últimos países en activarlos.