La situación de los derechos humanos, y de las mujeres en particular, no es lo único que ha empeorado en el último año y medio en Afganistán. Desde que los talibanes tomaron el poder en julio de 2021 -dos décadas después de ser desalojados por las tropas estadounidenses- la ya precaria economía del país se ha deteriorado aún más. Con un PIB per cápita anual de US$368, según datos del Banco Mundial, Afganistán es uno de los países más pobres del mundo.