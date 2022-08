Una afectada por el cartel de la gordofobia llama racista a Montero: "No se disculpa con las negras"

Publicado hace 10 minutos por nemeo a elespanol.com

Ahora, días después, ha sido esta misma modelo quien ha reavivado la polémica acusando al Ministerio de Igualdad y a Irene Montero de ser racistas. En una entrevista que ha ofrecido a EFE, la influencer se muestra contundente al asegurar saber el motivo por el que aún no ha recibido disculpas. "Creo que es bastante obvio que las dos personas negras no hemos recibido disculpas. Pienso que es evidente lo que podría ser. Yo fui la que expuso todo el asunto. Y Juliet, que se enteró mucho más tarde, tiene una disculpa, y Sian y yo no"