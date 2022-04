El administrador de Telemadrid nombrado por Ayuso sostiene que el Valle de los Caídos "no es una fosa común" sino "un cementerio"

Publicado hace 43 minutos por nereira a infolibre.es

El administrador provisional de Radio Televisión Madrid (RTVM), José Antonio Sánchez, ha indicado este martes que el Valle de los Caídos "no es una fosa común" sino "un cementerio" con personas con "nombres y apellidos". Allí "no hay nombre ni apellidos de ningún muerto, solo el de José Antonio, sin apellidos y el que estaba antes, Francisco Franco". "No hay nombres ni apellidos, no se puede acceder a enterramientos. Es el único cementerio de España donde los familiares quieren sacarlos y no pueden.