Publicado hace 1 hora por filemon314 a lavozdegalicia.es

Benito González también culpa en parte a López de que Bruselas sepa qué es la bajura. Pesca costera artesanal, small coastal fisheries, como se escucha por los pasillos del Parlamento y de la Comisión. Pero no están tan lejos los tiempos en que una lancha de Fisterra no entendía por qué tenía que devolver al mar la xarda que había mordido el anzuelo. Un funcionario con despacho en el edificio Berlaymont no podía comprender que una red de enmalle a la deriva como el xeito pudiese ser inocua para los delfines.