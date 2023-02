Acusan a la dirección de Podemos de suspender una votación tras perderla en Oviedo

Publicado hace 28 minutos por Meneador_Compulsivo a lavozdeasturias.es

El sector crítico de Podemos en Oviedo ha denunciado la decisión de la dirección del partido de anular la votación para elegir al nuevo equipo de coordinación después de saliera elegida una lista de afines a la candidata autonómica.«Estamos ante un hecho surrealista: la dirección anterior,que preside una reunión, convoca una votación y, cuando pierden, días después la anulan y deciden que no hacen el traspaso de poderes. Dicen que la votación no era válida,¿pero cómo no va a serlo si la propuso la dirección que la ha anulado?» dice David García