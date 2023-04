Acusan a Christophe Galtier, entrenador del PSG, de racismo

Publicado hace 45 minutos por Shuquel a marca.com

Según el periodista Romain Molina y el programa 'After-Foot', lo más grave de todo el correo electrónico estaría al final. Y es que Fournier habla de una reunión con John Valovic-Galtier, hijo adoptivo de Galtier, que afirmaba que la situación de su padre era "insostenible" por los resultados de la plantilla. "Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: habéis construido un equipo de escoria"...